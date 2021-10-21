В Петербурге появятся студенческие антиковидные дружины

Студентов-волонтеров соберут в антиковидные дружины для контроля за соблюдением эпидемиологических мер на территории Северной столицы.

Молодежь будет контролировать, носят ли петербуржцы маски в общественных местах и транспорте общего пользования. Помогать им будут сотрудники полиции и работники санитарного контроля. Инициативу студенты из РАНХиГС проявили сами. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Предложение о такой дружине поддержал директор института Владимир Шамахов. Декан факультета социальных технологий Олег Кузин добавил, что ребята — не врачи, но могут внести свой вклад в борьбу с ковидом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция Петербурга проводит проверку после стрельбы, которая прогремела рядом с Петровским колледжем. К инциденту могут быть причастны два молодых человека.