В Петербурге появятся студенческие антиковидные дружины

В Петербурге появятся студенческие антиковидные дружины
Предложение о такой дружине поддержал директор института Владимир Шамахов. Фото: pexels.com

Студентов-волонтеров соберут в антиковидные дружины для контроля за соблюдением эпидемиологических мер на территории Северной столицы.

Молодежь будет контролировать, носят ли петербуржцы маски в общественных местах и транспорте общего пользования. Помогать им будут сотрудники полиции и работники санитарного контроля. Инициативу студенты из РАНХиГС проявили сами. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Предложение о такой дружине поддержал директор института Владимир Шамахов. Декан факультета социальных технологий Олег Кузин добавил, что ребята — не врачи, но могут внести свой вклад в борьбу с ковидом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция Петербурга проводит проверку после стрельбы, которая прогремела рядом с Петровским колледжем. К инциденту могут быть причастны два молодых человека.

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