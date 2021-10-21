Петербургские сады и парки закрыли для посещения из-за шторма

Петербургские сады и парки закрыли для посещения из-за шторма
В Петербурге готовы бригады для оперативной уборки деревьев. Фото: vk.com/mytndvor

Петербургские сады, скверы и парки закрыли на время шторма. По прогнозам специалистов, ночью в Северной столице будет непогода — ожидается сильный дождь с ветром.

В целях безопасности закроют Овсянниковский, Таврический, Никольский, Лопухинский, Екатерининский, Юсуповский, Румянцевский, Благовещенский, Шкиперский, Выборгский, Троицкий сады, сад Сан-Галли, сад Василеостровец, сквер Галины Старовойтовой, сквер у Казанского собора, парк на острове Чухонка и Городской сад в Колпино, сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

В Петербурге готовы бригады для оперативной уборки деревьев, упавших из-за ветра. Дорожные службы будут следить за состоянием ливневой системы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в пятницу, 22 октября, в Ленобласти ожидается преимущественно облачная погода. В большинстве районов дожди.

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