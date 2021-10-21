Четыре петербургских вуза вошли в сотню лучших университетов мира

Всего в рейтинге были представлены 698 вузов из 50 стран мира. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Всего в рейтинге были представлены 698 вузов из 50 стран мира. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Четыре университета Северной столицы вошли в рейтинг лучших вузов из стран с развивающейся экономкой по версии Times Higher Education.

35-ая строчка рейтинга досталась Политеху, 45-е место занял ИТМО, а 64-е — Горный университет. Топ-100 замкнул СПбГУ. Всего в рейтинге были представлены 698 вузов из 50 стран мира. Об этом сообщает 78.ru.

При составлении рейтинга использовались пять категорий оценивания: исследования, преподавание, цитирования, международное взаимодействие, доход от инноваций и трансфера знаний.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что студентов-волонтеров соберут в антиковидные дружины для контроля за соблюдением эпидемиологических мер на территории Северной столицы. Молодежь будет контролировать, носят ли петербуржцы маски в общественных местах и транспорте общего пользования. Помогать им будут сотрудники полиции и работники санитарного контроля.