Гинцбург: купившие сертификат о вакцинации думают, что защищены от COVID-19, и заболевают

Гинцбург: купившие сертификат о вакцинации думают, что защищены от COVID-19, и заболевают
После покупки ненастоящего сертификата у россиян меняется поведение и психология. Фото: pexels.com

Глава Института имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, посчему заболевают люди с липовыми сертификатами о прививке от ковида.

Он обратил внимание, что после покупки ненастоящего сертификата у россиян меняется поведение и психология. Академик РАН считает, что они думают подсознательно, что вакцинированы, и это их охраняет. Об этом сообщает «Российская газета».

Именно так и заболевают эти люди, уверен Гинцбург, при чем как правило тяжело, в ведь не привиты. Мужчина призвал не покупать сертификат и попросил людей не обманывать себя.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что слишком частая ревакцинация от ковида может дать обратный эффект и вызвать «иммунологический паралич». Об этом рассказал глава Российского научного общества иммунологов Валерий Черешнев. Именно поэтому врач советует жителям России проводить ревакцинацию не раньше, чем через полгода после последней прививки.

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