Иммунолог предупредил россиян об опасности частой ревакцинации от COVID-19

Иммунолог предупредил россиян об опасности частой ревакцинации от COVID-19
Иммунолог рекомендует не перебарщивать с ревакцинацией. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Слишком частая ревакцинация от ковида может дать обратный эффект и вызвать «иммунологический паралич». Об этом рассказал глава Российского научного общества иммунологов Валерий Черешнев.

Именно поэтому врач советует жителям России проводить ревакцинацию не раньше, чем через полгода после последней прививки. Об этом сообщает ТАСС.

Иммунолог рекомендует не перебарщивать с ревакцинацией, так как можно истощить иммунную систему, и может развиться вторичный иммунодефицит.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 100 тысяч медиков погибли от ковида с января 2020 по май этого года. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Он отметил, что ВОЗ призывается усилить защиту врачей от вируса. Именно поэтому важно, чтобы медработники были привиты в приоритетном порядке.

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