«Упертые бараны»: Макаревич высказался о невакцинированных россиянах

&#171;Упертые бараны&#187;: Макаревич высказался о невакцинированных россиянах
Андрей Макаревич опубликовал новую запись в своем Facebook. Фото: mashina.ru

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич поделился своим мнением о непривитых россиянах. Об этом музыкант написал на своей странице в Facebook.

По его словам, антипрививочники мешают карьере музыкантов. Он отметил, что из-за «упертых баранов» страдают музыканты, зрители и организаторы, так как концерты приходится отменять или переносить, а выступать приходится в полупустых залах.

Макаревич подчеркнул, что из-за невакцинированных половина ресторанов закрылись из-за невозможности работать, опасность заражения коронавирусом постоянно сохраняется и новый локдаун не за горами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что купившие сертификат о вакцинации думают, что защищены от COVID-19, и заболевают. Они думают подсознательно, что вакцинированы, и это их охраняет.

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