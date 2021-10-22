В Петербурге пациенты Александровской больницы не испытывают дефицит кислорода

Ни один пациент Александровской больницы не испытывает дефицит кислорода. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Об этом стало известно в пятницу, 22 октября. В ближайшее время начнется переоборудование кислородной станции стационара. Планируется дооснащение двумя газификаторами по 10 тонн.

На сегодняшний день Александровская больница потребляет более 4 тонн кислорода в сутки. При необходимости используются кислородные концентраторы — аппараты, получающие кислород из воздуха. Проблем с поставками кислорода в городе нет

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в начале октября в Александровской больнице развернули 110 дополнительных коек для COVID-пациентов.