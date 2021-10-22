Бастрыкин направил криминалистов СК к месту пожара на заводе в Рязанской области

Бастрыкин направил криминалистов СК к месту пожара на заводе в Рязанской области
Точное число пострадавших при пожаре в Рязанской области уточняется. Фото: СК России

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального оборудования для помощи в расследовании гибели людей при пожаре на заводе в Рязанской области.

Как сообщается на сайте СК, Бастрыкину доложили о пожаре в пороховом цеху на территории завода «Эластик». По данным ведомства, в результате ЧП погибли 15 человек, один госпитализирован, еще один числится пропавшим. Точное число пострадавших уточняется.

Криминалисты центрального аппарата направлены в Рязанскую область для оказания помощи в установлении полной картины и причин произошедшего. Уголовное дело передадут в главное следственное управление центрального аппарата СК.

Следователи проверят соответствие уровня обеспечения безопасности на предприятии установленным нормам. В ближайшее время назначат ряд экспертиз.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что число погибших при пожаре на заводе под Рязанью выросло до 16.

По информации МЧС по Рязанской области, сообщение о пожаре на территории завода «Эластик» в поселке Лесной поступило в 8:22. Площадь пожара достигла 160 кв. метров, открытое горение уже ликвидировано.

К взрыву с последующим пожаром могло привести нарушение технологического процесса из-за неисправности оборудования в пороховом цехе. Кроме того, рассматривается версия нарушения процесса работниками.

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