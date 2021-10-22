Число погибших при пожаре на заводе под Рязанью выросло до 16

На пороховом заводе в Рязанской области нашли тела еще девяти человек, числившихся пропавшими без вести. Общее число погибших достигло 16.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По предварительным данным, никому из пропавших при взрыве и пожаре в пороховом цехе не удалось спастись. Таким образом число жертв ЧП увеличилось до 16 человек. Еще 10 человек пострадали.

По информации МЧС по Рязанской области, сообщение о пожаре на территории завода «Эластик» в поселке Лесной поступило в 8:22. Площадь пожара достигла 160 кв. метров, открытое горение уже ликвидировано.

К взрыву с последующим пожаром могло привести нарушение технологического процесса из-за неисправности оборудования в пороховом цехе. Кроме того, рассматривается версия нарушения процесса работниками, передает ТАСС.

Следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего. К месту происшествия направят сотрудников Ростехнадзора.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при взрыве на пороховом заводе под Рязанью погибли семь человек.