При взрыве на пороховом заводе под Рязанью погибли семь человек

В результате взрыва и пожара на пороховом заводе «Эластик» в Рязанской области погибло не менее семи человек, еще 10 получили травмы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС. По предварительным данным, всего на заводе пострадали 17 человек, семь из которых получили смертельные травмы. Госпитализация потребовалась одному человеку. Судьба еще девяти человек остается неизвестной, их продолжают искать.

По информации ведомства, сообщение о пожаре на заводе в поселке Лесной Шиловского района поступило в 8:22. К месту ЧП направили восемь пожарных автомобилей и 24 человека личного состава. Площадь пожара достигла 160 кв. метров, открытое горение уже ликвидировано.

К взрыву с последующим пожаром могло привести нарушение технологического процесса из-за неисправности оборудования в пороховом цехе. Кроме того, рассматривается версия нарушения процесса работниками.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при взрыве в торговом центре под Воронежем никто не пострадал.