При взрыве на пороховом заводе под Рязанью погибли семь человек

При взрыве на пороховом заводе под Рязанью погибли семь человек
Площадь пожара достигла 160 кв. метров, открытое горение уже ликвидировано. Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

В результате взрыва и пожара на пороховом заводе «Эластик» в Рязанской области погибло не менее семи человек, еще 10 получили травмы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС. По предварительным данным, всего на заводе пострадали 17 человек, семь из которых получили смертельные травмы. Госпитализация потребовалась одному человеку. Судьба еще девяти человек остается неизвестной, их продолжают искать.

По информации ведомства, сообщение о пожаре на заводе в поселке Лесной Шиловского района поступило в 8:22. К месту ЧП направили восемь пожарных автомобилей и 24 человека личного состава. Площадь пожара достигла 160 кв. метров, открытое горение уже ликвидировано.

К взрыву с последующим пожаром могло привести нарушение технологического процесса из-за неисправности оборудования в пороховом цехе. Кроме того, рассматривается версия нарушения процесса работниками.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при взрыве в торговом центре под Воронежем никто не пострадал.

взрыв погибшие пожар пороховой завод рязанская область


 

Новости партнеров
Какое лекарство эффективнее других при болях в суставах
Какое лекарство эффективнее других при болях в суставах
Почему после вакцинации можно заболеть ковидом и как не подхватить вирус
Почему после вакцинации можно заболеть ковидом и как не подхватить вирус
Получивший нагоняй от Бастрыкина следователь расследовал махинации с землей под Всеволожском
Получивший нагоняй от Бастрыкина следователь расследовал махинации с землей под Всеволожском
В Смольном разъяснили, как будут проверять QR-коды у петербуржцев
В Смольном разъяснили, как будут проверять QR-коды у петербуржцев
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
При взрыве на пороховом заводе под Рязанью погибли семь человек
Два грузовика не поделили заезд на КАД с проспекта Косыгина
Неизвестный распылил перцовый баллончик в лицо прохожим на Сенной
Световое шоу показали на фасаде открывшейся библиотеки Маяковского
Семейная пара не захотела отдавать автомобиль судебным приставам, за что ...
В Роспотребнадзоре раскрыли пожизненный медотвод к вакцинации от COVID
Движение по Октябрьской набережной ограничат до конца года
Штормовой ветер валит деревья на припаркованные авто в Петербурге