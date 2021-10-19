При взрыве в торговом центре под Воронежем никто не пострадал

При взрыве в торговом центре под Воронежем никто не пострадал
Взрыв в торговом центре в Воронежской области. Фото: скриншот "ВКонтакте"

В Воронежской области медики сообщили, что в результате взрыва в торговом центре никто не пострадал.

Взрыв прогремел в среду в 23:23 в ТЦ «Атлас» в городе Павловске. Диспетчер управляющей компании «Атлас инженеринг» сообщил, что взрыв произошел в их офисе. Известно, что в здании есть разрушения. Об этом сообщает ТАСС.

При взрыве никто не пострадал, торговый центр в это время был закрыт. Бригада скорой помощи продолжает дежурить на месте ЧП, уточнили в Павловской больнице.

По словам дежурной скорой помощи медучреждения, медиков внутрь здания не пропустили.

Обстоятельства и причины взрыва устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ОМОН Росгвардии обезвредил боеприпасы, найденные Ленобласти и Петербурге. Во вторник вечером в дежурную часть поступило сразу два сообщения об обнаружении предметов, похожих на боеприпасы времён войны.

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