При взрыве в торговом центре под Воронежем никто не пострадал

В Воронежской области медики сообщили, что в результате взрыва в торговом центре никто не пострадал.

Взрыв прогремел в среду в 23:23 в ТЦ «Атлас» в городе Павловске. Диспетчер управляющей компании «Атлас инженеринг» сообщил, что взрыв произошел в их офисе. Известно, что в здании есть разрушения. Об этом сообщает ТАСС.

При взрыве никто не пострадал, торговый центр в это время был закрыт. Бригада скорой помощи продолжает дежурить на месте ЧП, уточнили в Павловской больнице.

По словам дежурной скорой помощи медучреждения, медиков внутрь здания не пропустили.

Обстоятельства и причины взрыва устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ОМОН Росгвардии обезвредил боеприпасы, найденные Ленобласти и Петербурге. Во вторник вечером в дежурную часть поступило сразу два сообщения об обнаружении предметов, похожих на боеприпасы времён войны.