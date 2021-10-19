ОМОН Росгвардии обезвредил боеприпасы, найденные Ленобласти и Петербурге

На места обнаруженных находок незамедлительно выехали группы разминирования ОМОН Росгвардии. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

На места обнаруженных находок незамедлительно выехали группы разминирования ОМОН Росгвардии. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Специалисты ОМОН Росгвардии обезвредили снаряды времён войны, обнаруженные в Северной столице и Ленинградской области.

Сегодня, во вторник, 19 октября, в пять часов вечера в дежурную часть поступило сразу два сообщения об обнаружении предметов, похожих на боеприпасы времён войны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

В городе Отрадное Кировского района Ленинградской области у дома 1 по Вокзальной улице мужчина заметил лежащий на траве снаряд. В Невском районе Северной столицы у дома 34 на улице Шелгунова в кустах обнаружили ржавую мину.

На места обнаруженных находок незамедлительно выехали группы разминирования ОМОН Росгвардии. Сотрудники вывезли для уничтожения 50-миллиметровую минометную мину, обнаруженную в Отрадном, а с улицы Шелгунова — минометную мину калибром 82 миллиметров.

Оба боеприпаса были с сильной коррозией.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Невском районе загорелся дорожный каток.