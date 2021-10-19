В Невском районе загорелся дорожный каток

К месту происшествия прибыли две спецмашины и 10 спасателей. Фото: pixabay.com

К месту происшествия прибыли две спецмашины и 10 спасателей. Фото: pixabay.com

Второй пожар за вечер произошел в Невском районе Петербурга.

Сегодня, во вторник, 19 октября в половине седьмого вечера поступила информация о пожаре по адресу: Октябрьская набережная у дома 12. У дорожного катка загорелась кабина. Об этом сообщает ГУ МЧС по Северной столице и Ленобласти.

К месту происшествия прибыли две спецмашины и 10 спасателей.

В половине восьмого вечера огонь потушили. Никто не пострадал.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Центральном районе Петербурга произошел пожар в 11-комнатнйо коммунальной квартире. Возгорание случилось во вторник, 19 октября, в доме №28 на улице Моховая. Сигнал о ЧП поступил в пожарную часть в 12:06. К месту происшествия оперативно выехали 15 спасателей на трех спецмашинах. В одно из комнат обгорела обстановка на площади 0,5 «квадрата». В 12:44 пожар ликвидировали.