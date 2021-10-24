500-метровая квартира и «Современные психопаты». Что делят Степаненко и Петросян

Суд о разделе имущества между Еленой Степаненко и Евгением Петросяном перенесли на месяц — известные юмористы вновь не могут договориться.

Мосгорсуд взял месяц на изучение уточнений, переданных представителем Степаненко по разделу имущества с Петросяном.

«Степаненко представила восемь уточнений по имуществу и деньгам. Мосгорсуду требуется время на изучение документов. В связи с этим заседание отложено на 18 ноября», – цитирует РИА Новости адвоката Сергея Жорина, представителя Петросяна.

Третий год артисты делят нажитое. Изначально Елена Степаненко претендовала на 80% всего имущества. После череды судебных разбирательств экс-супруги согласились поделить имущество и деньги пополам, но не сошлись во мнении, кому и какие активы отойдут.

А делить есть что. По примерным оценкам, общая сумма совместно нажитого юмористами может достигать 1,5 миллиарда рублей.

Источники в суде сообщили забавные факты: к примеру, Елена Степаненко настаивала, чтобы картина под названием «Старый дуб», включенная в опись, досталась Петросяну. Сама же Степаненко стала счастливой обладательницей книг «Современные психопаты» и «Оккультизм и сексуальность».

Из более ценного — 500-метровая квартира в 1-м Зачатьевском переулке в престижном районе Хамовники. Некогда Евгений Петросян планировал организовать там музей. Вероятно, этим планам сбыться не суждено. Квартира досталась Степаненко. Решение уже обжаловали обе стороны.

Также предметом споров стали две большие квартиры в Сеченовском переулке, еще две — на Ростовской набережной и одна — в Большом Кондратьевском переулке.

Супруги были женаты более 30 лет. Петросян и Степаненко официально развелись 16 ноября 2018 года.

Новой избранницей Евгения Петросяна стала исполнительный директор его театра Татьяна Брухунова. Они никак не комментировали свой союз. Но люди из окружения Степаненко и Петросяна заявляли, что именно новый роман является причиной расставания юмористов.

Вместе Петросян и Брухунова воспитывают годовалого сына Вагана (в браке со Степаненко детей у звезды юмора не было). Он родился 13 марта в одном из медицинских центров Дубая.