Скорость ветра на Финском заливе достигла 33 м/с

Порывы ветра в акватории Финского залива достигли ураганных значений в пятницу, 22 октября.
Об этом сообщил ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус. По данным синоптика, на данный момент скорость ветра на территории Петербурга составляет 16 м/с. В Кронштадте зафиксированы порывы ветре до 24 м/с.
Такая же неблагоприятная ветровая обстановка сохраняется и в Ленинградской области. Местами ветер разгоняется до 24 м/с.
«А в акватории Финского залива ветер разогнался до ураганной отметки в 33 м/с!», — сообщил Леус.
Одновременно с этим из-за урагана продолжает расти уровень воды в заливе и устье Невы. Так, вода у Кронштадтского футштока достигла уровня выше 75 сантиметров.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дамба закрыта, скорость ветра близится к 20 м/с, первые разрушения: в Петербург пришел шторм.