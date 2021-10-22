Скорость ветра на Финском заливе достигла 33 м/с

В акватории Финского залива ветер поднялся до 33 м/с. Фото: Baltphoto/ Велимир Орехов

В акватории Финского залива ветер поднялся до 33 м/с. Фото: Baltphoto/ Велимир Орехов

Порывы ветра в акватории Финского залива достигли ураганных значений в пятницу, 22 октября.

Об этом сообщил ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус. По данным синоптика, на данный момент скорость ветра на территории Петербурга составляет 16 м/с. В Кронштадте зафиксированы порывы ветре до 24 м/с.

Такая же неблагоприятная ветровая обстановка сохраняется и в Ленинградской области. Местами ветер разгоняется до 24 м/с.

«А в акватории Финского залива ветер разогнался до ураганной отметки в 33 м/с!», — сообщил Леус.

Одновременно с этим из-за урагана продолжает расти уровень воды в заливе и устье Невы. Так, вода у Кронштадтского футштока достигла уровня выше 75 сантиметров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дамба закрыта, скорость ветра близится к 20 м/с, первые разрушения: в Петербург пришел шторм.