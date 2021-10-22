Дамба закрыта, скорость ветра близится к 20 м/с, первые разрушения: в Петербург пришел шторм

Дамба закрыта, скорость ветра близится к 20 м/с, первые разрушения: в Петербург пришел шторм
Деревья падают под порывами ветра еще со вчерашнего вечера. Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В Петербург и Ленобласть пришел шторм, о котором синоптики предупреждали еще вчера. Скорость ветра в городе достигает 16 м/с, а возле Финского залива регистрируются порывы и вовсе до 28 м/с. Непогода установилась с вечера четверга — за это время спасатели совершили несколько десятков выездов для устранения последствий шторма.

По данным Дирекции комплекса защитных сооружений, уровень воды в Неве в районе Горного университета поднялся на 10 сантиметров, рядом с Обуховским заводом — на 72 сантиметра, а в Кронштадте, наоборот, опустился на -1 сантиметр от нулевой отметки. Таким образом, несмотря на сильнейший ветер, Петербург успешно спасается от наводнения благодаря дамбе. Затворы защитных сооружений были предусмотрительно закрыты в 3:35.

В целом сегодня синоптики прогнозируют пасмурную погоду с меняющимся от умеренного до сильного западным ветром. В течение дня местами ожидаются дожди, температура воздуха составит +7…+9 градусов.

По последним данным, с начала урагана петербургские спасатели совершили 39 выездов для устранения последствий непогоды. В городском управлении МЧС призывают соблюдать меры предосторожности и напоминают о рисках сложных погодных условий. Штормовому предупреждению вняли чиновники, ответственные за сады, парки и скверы города — зеленые зоны закрыли для посещения во избежание несчастных случаев.

Погодные сложности ждут и Ленинградскую область. Воздух прогреется до +5…+10 градусов, а ветер разгуляется до 22-24 м/с.

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