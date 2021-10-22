Ночной шторм повалил четыре десятка деревьев в Петербурге

Береза посыпалась на Land Cruiser на Костромском проспекте. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Береза посыпалась на Land Cruiser на Костромском проспекте. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Бушующий в Петербурге штормовой ветер за минувшую ночь повалил 37 деревьев по всему Петербургу.

Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по благоустройству. Самый сильный урон ураган нанес Пушкинскому району, где не выстояли 16 деревьев. Деревья падали в Отдельном парке в Пушкине и павловском парке Мариенталь.

Перед мощнейшими порывами ветра оказалась бессильна даже ива в Малоохтинском парке, ствол которой в диаметре превышает 1 метр.

Деревья падали и на проезжую часть. В Курортном районе на дороги свалилось четыре дерева, а в Выборгском и Красногвардейском — по одному.

От ветра пострадали не только деревья, но и ограждения. На проспекте Ветеранов, 158 ветер раскидал восемь секций металлического забора, а на Петербургском шоссе улетели пластиковые ограждения.

Городские сады, скверы и парки по-прежнему закрыты для безопасности петербуржцев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что скорость ветра на Финском заливе достигла 33 м/с.