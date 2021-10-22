Стрелявший из выхолощенного пистолета перевел пожертвование в фонд Хабенского

Стрелявший из выхолощенного пистолета перевел пожертвование в фонд Хабенского
Инцидент произошел у дома №32 по Вознесенскому шоссе. Фото: скрин "Яндекс Панорма"

В Петербурге хулиган за имитацию выстрелов приговорен к штрафу в 20 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов города.

Установлено, 3 июня 2021 года, с18:40 по 19:59 Сергей Дурандин, находясь в подпитии, направил пистолет из окна автомобиля Peugeot 206 в сторону людей на тротуаре, в том числе двоих несовершеннолетних пешеходов.

Дурандин произвел не менее двух выстрелов в сторону несовершеннолетних из охолощенного пистолета Р-411, предназначенного для имитации выстрелов, подачи звуковых и световых сигналов. Тем самым пьяный мужчина нарушил правила поведения в обществе, говорится в сообщении. Инцидент произошел у дома №32 по Вознесенскому шоссе.

Нарушителя обвинили в преступлении предусмотренного п.а ч.1 ст.213 УК РФ (Хулиганство). Фигурант и его защитник обратились с ходатайством о прекращении уголовного дела, рассказал следователь. В отношении Дурандина были применены меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Ранее не судимый Дурандин признал свою вину и раскаялся в содеянном. Представители несовершеннолетних не возражали, нарушитель перевел им 15 тыс. рублей. Еще 5 тыс. он пожертвовал в фонд Константина Хабенского.

Колпинский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело, обязав нарушителя выплатить штраф в 20 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb писала, 22 октября, Октябрьский районный суд Северной столицы возбудил уголовное дело в отношении бывшего депутата Законодательного собрания Максима Резника. Политика обвиняют в ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение наркотиков). Мужчина обвиняется в приобретении 18 г. марихуаны.

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