Депутата Резника обвиняют в приобретении 18 граммов марихуаны: дело ушло в суд

В пятницу, 22 октября, Октябрьский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего депутата Законодательного собрания Максима Резника. Его обвиняют в ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение наркотиков).

По версии следствия, не позднее 9 марта 2021 года Максим Резник, занимая пост парламентария, нелегальным путем приобрел для личного потребления 18,2 грамма растительного наркотика — марихуаны. Материалы уголовного дела переданы судье, передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Напомним, что Максима Резника задержали в марте текущего года в Адмиралтейском районе. Депутат выходил из квартиры, оказавшейся домашней нарколабораторией. В тот раз, однако, парламентария отпустили после допроса — он проходил по делу как свидетель. А вот его родственник Иван Дорофеев, проживающей в той самой квартире, по мнению следствия, купил несколько граммов наркотиков. Предположительно, для последующей продажи. Мужчину отправили по арест.

Уже 17 июня появилась информация об обысках на квартире у самого Резника. Выяснилось, что в это время член ЗакСа был на своей незадекларированной даче — общаться правоохранителям пришлось с его супругой. Стражи порядка нашли доказательства причастности депутата к мартовскому инциденту, заявив, что он приобрел внушительное количество запрещённого вещества.

В отношении парламентария возбудили уголовное дело, он оказался под домашним арестом. В августе Октябрьский районный суд продлил меру пресечения до 10 ноября 2021 года. Об этом ходатайствовала сторона обвинения: следователи не успевали закончить предварительное следствие. На заседании Резник и его адвокат просили изменить меру пресечения на освобождение под залог в 500 тысяч рублей или хотя бы увеличить время для прогулок. Суд, однако, остался непреклонен.