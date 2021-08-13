Суд Петербурга вынес Резнику постановление о продлении меры пресечения

Cуд Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении депутата Законодательного Собрания Петербурга Максима Резника, обвиняемого по 228 статье УК РФ (незаконном изготовлении, хранении и распространении наркотиков).

Следствие, обосновывая свое ходатайство, указало, что на данный момент закончить предварительное следствие не представляется возможным, ввиду того, что необходимо выполнить ряд следственных и иных процессуальных действий.

Следователь также пояснил, что оснований для изменения меры пресечения обвиняемому не усматривается. Кроме того Резник, являясь депутатом шестого созыва Законодательного Собрания Петербурга, может с использованием своего должностного положения и профессиональных связей принять меры в воспрепятствованию производства по уголовному делу.

Резник и защитник возражали, поскольку Резник не намерен оказывать воздействие на участников уголовного судопроизводства. Также сослались на то, что Резник страдает хроническими заболеваниями и нуждается в медицинской помощи.

Просили избрать более мягкую меру пресечения в виде залога в размере 500 тысяч рублей. При этом, в случае удовлетворения ходатайства следствия, Резник просил об увеличении времени для прогулок в течении двух часов, поскольку он проживает со своей матерью пенсионного возраста, которая нуждается в его помощи.

Запреты по домашнему аресту оставлены без изменений.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутата ЗакСа Петербурга Максима Резника оставили под домашним арестом.