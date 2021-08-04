Депутата Резника оставили под домашним арестом

Депутата Резника оставили под домашним арестом
Максима Резника оставили под домашним арестом. Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

Горсуд отказался менять меру пресечения депутату ЗакСобрания Петербурга Максиму Резнику. Сейчас он находится под домашним арестом по делу о незаконном обороте наркотиков.

Как сообщила Объединенная пресс-служба городских судов, адвокат Резника заявил на заседании, что за депутата поручились 429 петербуржцев. Защита просила приобщить это к материалам, но получила отказ.

Максима Резника оставили под домашним арестом. Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

Адвокаты просили отменить постановление Октябрьского районного суда, который отправил парламентария под домашний арест, либо отпустить его под залог в 500 тысяч рублей. В прениях депутат выразил свое мнение, заявив, что его мера пресечения связана не с уголовным делом, а политической деятельностью.

Прокурор посчитал, что решение райсуда было законным и обоснованным.

Напомним, что Резника задержали 17 июня. У него дома провели обыски, также были опрошены свидетели. По версии следствия, весной 2021 года депутат приобрел марихуану для личного потребления.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что депутату ЗакСа Максиму Резнику предъявили обвинение в незаконном обороте наркотиков.

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