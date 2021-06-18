Депутату ЗакСа Максиму Резнику предъявили обвинение в незаконном обороте наркотиков:

В пятницу, 18 июня, Октябрьский районный суд отправил депутата шестого созыва Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максима Резника под домашний арест до 16 августа. Парламентария обвиняются в незаконном обороте наркотиков.

Согласно данным уголовного дела, Резник, — правоохранителями не установлено, когда и у кого, — приобрел 18,2 грамма марихуаны для личного пользования. Спустя некоторое время, 9 марта, в квартире одного из домов по набережной канала Грибоедова проходили обыски в рамках расследования дела о незаконном обороте запрещенных веществ. В обыскиваемой квартире оказался и депутат, а владельцем жилплощади был его родственник.

Следователи считают, что когда прибыла полиция Резник оставил наркотики на столе, притворившись, что ничего при себе не имел, дал стражам порядка проверить документы и скрылся с места преступления. По факту обнаружения наркотиков в квартире на Грибоедова возбудили уголовное дело.

Однако 17 июня, стало известно, что парламентария увезли на допрос в качестве свидетеля, тогда же в его квартире и на даче у матери также произвели обыски. Позже статус депутата поменялся: он стал обвиняемым, а сторона обвинения настаивала на домашнем аресте. Правоохранители полагают, что Резник знал, кто может свидетельствовать против него, и может оказывать давление на этих людей, а также продолжать заниматься преступной деятельностью и уничтожить доказательства своей вины, так как их сбор еще не завершен. Кроме того, действия депутата охарактеризовали как «особый цинизм», учитывая занимаемую им должность.

Резник, в свою очередь, выступал против избранной меры пресечения, настаивая на подписке о невыезде, поскольку домашний арест будет мешать ему работать. За порядочность и честность парламентария поручились многие авторитетные петербуржцы: Вячеслав Макаров, Нелли Вавилина, Лев Лурье, Александр Сокуров и другие. Адвокат называл доводы следователя домыслами и просил освободить клиента под залог в 500 тысяч рублей.

Выступила в суде и мать парламентария. Женщина заявила, что политик «умный, образованный, нежнейший сын», и она никогда не замечала за ним склонности к запрещенным веществам. При этом она добавила, что будет рада домашнему аресту, поскольку сможет видеть сына, общаться с ним и «вкусно кормить».

Суд, в итоге, остался непреклонен — Резник пробудет под домашним арестом до 16 августа.

Ему запрещено покидать квартиру на улице Кораблестроителей, где он прописан за исключением экстренной медпомощи; общаться с кем-либо, кроме защитников и близких, проживающих с ним родственников и врачей; получать и отправлять письма, также использовать любые средства связи для переговоров с посторонними.