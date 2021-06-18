Председатель ЗакСа Макаров лично поручился за депутата Резника

О поручительстве стало известно перед тем, как сообщили меру пресечения.

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров дал личное поручительство в отношении депутат Максима Резника. Об этом стало известно перед оглашением меры пресечения, сообщили в пресс-службе ЗакСа.

Сегодня, 18 июня, Максима Резника отправили под домашний арест и запретили выполнять ряд действий. Его обвиняют в хранении наркотических веществ. Сам депутат вину отрицает и считает меру пресечения слишком строгой. Напоминаем, что теперь Резнику нельзя без разрешения выходить из дома и общаться с посторонними лицами при помощи различных средств связи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что депутата ЗакСа Резника отправили под домашний арест из-за наркотиков.