Депутата ЗакСа Резника отправили под домашний арест из-за наркотиков

Политика обвиняют в хранении запрещенных веществ.

В Санкт-Петербурге избрали меру пресечения депутат ЗакСа максиму Резнику, который обвиняется в хранении наркотических веществ. Он должен будет оставаться под домашним арестом, а также ему запретили совершать ряд действий. Об этом сегодня, 18 июня, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы. Известно, что Резник не признает свою вину, а также был не согласен с выбранной мерой пресечения.

Депутату нельзя покидать без разрешения следователей квартиру, общаться с кем-либо, кроме своих защитников и родственников, получать и отправлять корреспонденцию, вести переговоры при помощи любых средств связи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у депутата Резника провели обыски и увезли его на допрос. В отношении родственника Резника было возбуждено уголовное дело по факту распространения наркотиков. Сам депутат фигурировал в нем в качестве свидетеля.