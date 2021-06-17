После скандала с наркотиками: у депутата Резника провели обыски и увезли его на допрос

Депутату петербургского Законодательного Собрания Максиму Резнику вновь приходится иметь дело со следователями. В среду, 17 июня, стало известно, что его увезли на допрос после обысков. Не так давно парламентарий оказывался в центре скандала из-за истории с наркотиками и его родственником.

О том, что у депутата Резника проходят обыски стало известно в четверг, 17 июня, из Twitter депутата. Как отмечает его помощники, правоохранители пришли с обысками в квартиру его матери и на дачу. Самого депутата увезли на допрос.

Причина следственных действий пока не известна. Впрочем, не исключено, что они связаны с недавней скандальной историей с участием депутата.

Ранее в отношении родственника Резника было возбуждено уголовное дело по факту распространения наркотиков. Сам депутат фигурировал в нем в качестве свидетеля.

Как писала Gazeta.SPb, скандал с участием Максима Резника разгорелся в начале марта. Тогда СМИ сообщили о том, что парламентарий якобы был задержан в квартире, в которой обнаружили наркотики. Вскоре выяснили, что у Резника лишь проверили документы и отпустили. Оказалось, что в квартире проживает его родственник.

Через некоторое время после этой истории возбудили два уголовных дела. Одно – в отношении родственника, Ивана Дорофеева. Его подозревают в производстве и сбыте наркотиков. Было возбуждено также дело о незаконном приобретении и хранении наркотических средств. Ни по одному из них Резник фигурантом не был. Прокуратура при этом подчеркивала: «… установлена возможная причастность к данному преступлению депутата Резника, то есть лица, в отношении которого применяется особый порядок производства …».

Родственника арестовали, после чего его мать сообщала в социальных сетях о давлении на сына.

Отметим, что сам Резник не в первый раз попадает в скандалы, в которых фигурируют наркотики.