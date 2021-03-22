«Выжимают “показания” на Резника»: арестованный петербуржец, в квартире которого нашли наркотики, пожаловался на давление

История с наркотиками и депутатом петербургского ЗакСа Максимом Резникаом не утихает. На этот раз мать задержанного родственника парламентария заявила о давлении на сына. По ее словам, цель правоохранителей – «выжать» показания на Резника.

Об этом петербургская художница Елизавета Михайлова рассказала на своей странице в Facebook. Напомним, что ее сын Иван Дорофеев был арестован по подозрению в сбыте наркотиков.

Михайлова посчитала решение суда отправить сына в СИЗО незаконным. По ее словам, Дорофеев воспитывает двух дочек и имеет множество заболеваний.

«Самое отвратительное, что из него фактически выжимают «показания» на депутата Максима Резника», — написала она, пояснив, что об этом ей стало известно от адвоката сына, которому информацию передал сам Дорофеев.

Резник комментировать ее пост не стал, а лишь сообщил о нем в своих социальных сетях.

Как писала Gazeta.SPb скандал с участием петербургского депутата разгорелся 9 марта. Тогда в СМИ появились сообщения о том, что Резник был задержан во время проверки полиции в квартире, где обнаружили наркотики. Вскоре выяснилось, впрочем, что депутата никто не задерживал – проверили документы (он показал пропуск в ЗакС вместо забытого на даче паспорта) и отпустили.

В результате было возбуждено два уголовных дела. Одно о производстве и сбыте наркотиков — по факту обнаружения в квартире кустов марихуаны. Его фигурантом и стал родственник Резника Иван Дорофеев. Второе дело по статье «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств» возбудили по факту обнаружения в квартире двух баночек «Ментос», содержание одной из которых вызвало подозрения у правоохранителей.

Фигурантом дела Резник не является, однако известно, что правоохранители не исключают: он может быть причастен к преступлению. Внимание на этом акцентировала прокуратура, которая направило второе дело в Следственный комитет. Ведомство подчеркивало, что «… установлена возможная причастность к данному преступлению депутата Резника, то есть лица, в отношении которого применяется особый порядок производства …».

Расследование пообещал провести и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, который призвал депутатов думать о своей репутации.

Отметим, что это не первый скандал, связанный с наркотиками, героем которого становится депутат Максим Резник.

К слову, как писала Gazeta.SPb, в марте депутату приходилось общаться и с московской полицией – он был задержан на форме «Муниципальная Россия».