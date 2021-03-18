Депутат ЗакСа Максим Резник может быть причастен к хранению наркотиков

По следам обыска в квартире родственника депутата Законодательного собрания Петербурга Максима Резника Ивана Дорофеева возбуждено сразу два дела. И второе важно тем, что в его материалах указан Резник. И не просто указан. Прокуратура еще и акцентировала, что депутат может быть причастен к преступлению.

Одно дело о производстве и сбыте наркотиков — по факту обнаружения в квартире кустов марихуаны — возбуждено в отношении Дорофеева. Второе дело по статье 228 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение наркотических средств») возбуждено по факту обнаружения в квартире двух баночек «Ментос», в одном из которых было что-то, похожее на жевательную резинку, во второй — вещество бурого цвета, пишет «Фонтанка». Как позже заявил эксперт, это были наркотики растительного происхождения.

Напомним, силовики пришли к родственнику депутата, когда сам Резник находился в этой квартире. Он заявил, что не имеет к этим баночкам отношения, но на одном из видео, опубликованных в СМИ, слышно, как Дорофеев утверждает, что баночки принес Резник.

Фигурантом дела Резник не является, но согласно рапортам, следователи предполагают, что депутат может быть причастен к преступлению.

Второе дело прокуратура направила в Следственный комитет. Причем прокуратура подчеркивает, что «… установлена возможная причастность к данному преступлению депутата Резника, то есть лица, в отношении которого применяется особый порядок производства …». Таким образом, он спецсубъект, а это уже зона ответственности Следственного комитета.

Председатель петербургского Законодательного Собрания Вячеслав Макаров ранее, 10 марта, прокомментировал скандал с наркотиками, в который попал депутат Максим Резник. Он отметил, что «скомканную репутацию не разгладишь никаким утюгом». Спикер призвал думать о своей репутации и пообещал проверку и расследование.

Ивана Дорофеева Невский районный суд арестовал на два месяца.

Gazeta.SPb ранее также писала о том, что это далеко не первый скандал, связанный с наркотиками, героем которого становится Максим Резник.