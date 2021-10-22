Улица «Фурштадская» заменила «Фурштатскую» на информационном баннере

Улица &#171;Фурштадская&#187; заменила &#171;Фурштатскую&#187; на информационном баннере
Улица "Фурштадская" заменила "Фурштатскую" на информационном баннере. Фото: "ВКонтакте"/Павел Ягужинский

Очередная ошибка была замечена жителями Санкт-Петербурга на одном из информационных баннеров города. Улица «Фурштатская» чудесным образом стала «Фурштадской». Об этом сообщает один из горожан на своей странице «ВКонтакте».

Жители города нередко замечают грамматические ошибки на информационных стендах и указателях. В этот раз жертвой стала улица Фурштатская, которая находится недалеко от метро Чернышевская.

«В центре появилась новая улица – ФурштаДская. Судя по карте, она находится там, где всю жизнь была ФурштаТская», — сообщает петербуржец в социальной сети «ВКонтакте».

Ошибка в русском названии улицы продублирована и на английском. Кроме того, в переводе нарушена транскрипция перевода с одного языка на другой.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что горожане Северной столицы увидели ошибку в написании названия остановки «Гостиный двор». На стенде «гостиный» было написано с двумя буквами «н». Петербуржцы увидели ошибку на информационном стенде.

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