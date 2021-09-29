Петербуржцы заметили ошибку в названии автобусной остановки

Горожане Северной столицы увидели ошибку в написании названия остановки «Гостиный двор». На стенде «гостиный» было написано с двумя буквами «н».

Бдительность петербуржцы проявили на Невском проспекте, взглянув на информационный стенд. Соответствующее фото было выложено жителями Петербурга в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Центральный район за комфортную среду обитания».

Интересно, что верный вариант написания «Гостиного двора» буквально преследует вокруг.

«Ну хоть бы в словарь заглянули или на сам Гостиный двор посмотрели», — пишут ошарашенные горожане.

Работу подрядчика примут и оплатят только после исправления недочетов и ошибок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Невском проспекте закрасили телефон-автомат у «Книжной лавки писателя».