Телефон-автомат у «Книжной лавки писателя» хулиганы замазали краской

Телефон-автомат у «Книжной лавки писателя» хулиганы замазали краской
Телефон-автомат у "Книжной лавки писателя" на Невском замазали краской. Фото: Gazeta.SPb

Уже не в первый раз достается многострадальной «Книжной лавке писателя». Магазинчик, расположенный на Невском проспекте дома 66, вновь испортили. На этот раз досталось еще уличному телефону-автомату, находящемуся у лавки. Его подчистую замазали белой краской, оставив лишь электронное табло.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru 8 сентября, кроме средства связи были разрисованы подоконники магазина. Однако креативной росписи маркером у автора не вышло. В хаотичном порядке на белой поверхности появились черные буквы.

Подоконники «Книжной лавки писателя» расписаны. Фото: Gazeta.SPb
Подоконники «Книжной лавки писателя» расписаны. Фото: Gazeta.SPb

На этом история не заканчивается, хулиганам пришло на ум испортить также и дверь. Несколько ее частей замазаны белой краской. А на стекле появились потекшие светлые буквы.

Дверь у «Книжной лавки писателя» испорчена. Фото: Gazeta.SPb
Фото: Gazeta.SPb

К сожалению, бороться с такого рода происшествиями довольно трудно. Самое простое, что можно сделать — это установить камеру видеонаблюдения. Однако подобным делам редко дают ход. Ведь ремонт может стоить гораздо меньше, нежели стоимость госпошлины за иск.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Коломенской улице хулиганы разрисовали уличные двери

Книжная лавка писателя новости СПб происшествие хулиганы


 

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