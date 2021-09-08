Телефон-автомат у «Книжной лавки писателя» хулиганы замазали краской

Уже не в первый раз достается многострадальной «Книжной лавке писателя». Магазинчик, расположенный на Невском проспекте дома 66, вновь испортили. На этот раз досталось еще уличному телефону-автомату, находящемуся у лавки. Его подчистую замазали белой краской, оставив лишь электронное табло.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru 8 сентября, кроме средства связи были разрисованы подоконники магазина. Однако креативной росписи маркером у автора не вышло. В хаотичном порядке на белой поверхности появились черные буквы.

На этом история не заканчивается, хулиганам пришло на ум испортить также и дверь. Несколько ее частей замазаны белой краской. А на стекле появились потекшие светлые буквы.

К сожалению, бороться с такого рода происшествиями довольно трудно. Самое простое, что можно сделать — это установить камеру видеонаблюдения. Однако подобным делам редко дают ход. Ведь ремонт может стоить гораздо меньше, нежели стоимость госпошлины за иск.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Коломенской улице хулиганы разрисовали уличные двери