На Коломенской хулиганы разрисовали уличные двери

Трое подростков оставили различные надписи, которые совсем не порадовали местных жителей.

Жители Центрального района проснулись сегодня, 21 июля, обнаружили разрисованные уличные двери. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, они выяснили, кто виноват в вандализме. Ролики уже опубликованы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Коломенской улице. Судя по всему, вандализмом занимались три человека. Они разрисовали двери надписями, а затем скрылись в неизвестном направлении. Местные жители надеются, что виновных найдут и накажут.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дорожники Ленобласти ищут вандалов, избивших оператора «треноги».