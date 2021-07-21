На Коломенской хулиганы разрисовали уличные двери

На Коломенской хулиганы разрисовали уличные двери
Вандалы разрисовали двери. Фото: скриншот ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Трое подростков оставили различные надписи, которые совсем не порадовали местных жителей.

Жители Центрального района проснулись сегодня, 21 июля, обнаружили разрисованные уличные двери. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, они выяснили, кто виноват в вандализме. Ролики уже опубликованы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Коломенской улице. Судя по всему, вандализмом занимались три человека. Они разрисовали двери надписями, а затем скрылись в неизвестном направлении. Местные жители надеются, что виновных найдут и накажут.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дорожники Ленобласти ищут вандалов, избивших оператора «треноги».

новости СПб хулиган Центральный район


 

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