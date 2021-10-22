Кислородную станцию Александровской больницы модернизируют до конца марта 2022 года

В скором времени переоборудуют кислородную станцию Александровской больницы. Ей хотят передать два газификатора по 10 тонн и ввести в эксплуатацию в начале следующего года.
Ни один пациент Александровской больницы не испытывает дефицит кислорода, сообщают в комздраве.
На данный момент больница использует более четырех тонн кислорода в сутки, а при необходимости используют кислородные концентраторы.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минздрав России внес изменения в инструкцию к применению вакцины от коронавируса, по которому одновременно можно применять и сам «Спутник V» и вакцину от гриппа. Эффективность вакцин от COVID-19 и гриппа при их совместном применении не снижается. Такой взаимодействие двух вакцин изучено в доклинических исследованиях. При одновременной вакцинации от ковида и гриппа препараты вводятся в разные части тела.