Кислородную станцию Александровской больницы модернизируют до конца марта 2022 года

Кислородную станцию Александровской больницы модернизируют до конца марта 2022 года
Ни один пациент Александровской больницы сейчас не испытывает дефицит кислорода. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В скором времени переоборудуют кислородную станцию Александровской больницы. Ей хотят передать два газификатора по 10 тонн и ввести в эксплуатацию в начале следующего года.

Ни один пациент Александровской больницы не испытывает дефицит кислорода, сообщают в комздраве.

На данный момент больница использует более четырех тонн кислорода в сутки, а при необходимости используют кислородные концентраторы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минздрав России внес изменения в инструкцию к применению вакцины от коронавируса, по которому одновременно можно применять и сам «Спутник V» и вакцину от гриппа. Эффективность вакцин от COVID-19 и гриппа при их совместном применении не снижается. Такой взаимодействие двух вакцин изучено в доклинических исследованиях. При одновременной вакцинации от ковида и гриппа препараты вводятся в разные части тела.

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