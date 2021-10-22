Вакцину «Спутник V» можно одновременно применять с вакциной от гриппа

Минздрав России внес изменения в инструкцию к применению вакцины от коронавируса, по которому одновременно можно применять и сам «Спутник V» и вакцину от гриппа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Эффективность вакцин от COVID-19 и гриппа при их совместном применении не снижается. Такой взаимодействие двух вакцин изучено в доклинических исследованиях.

«Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от ковида и гриппа — соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины «Гам-Ковид-Вак»», — об этом сообщает пресс-служба министерства.

При одновременной вакцинации от ковида и гриппа препараты вводятся в разные части тела, например, в левое и правое плечо, и их действие никак не мешает друг другу. В министерстве считают, что возможность одновременно вакцинироваться от коронавируса и гриппа позволяет сделать вакцинацию более удобной для граждан и должна стать дополнительным стимулом, чтобы принять в ней участие

Ранее gazeta.spb.ru писала, что при вакцинации от гриппа и коронавируса следует соблюдать порядок. По его словам, после двух доз вакцины от COVID-19 стоит выждать еще месяц, а уже потом ставить прививку от гриппа.