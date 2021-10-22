В Приморском районе сгорел дом

Очередной пожар произошел в Приморском районе Северной столицы.

Сегодня, в пятницу, 22 октября в 21:43 поступило информация о пожаре по адресу: улица Поклонногорская, д. 50. Сгорел одноэтажный дом. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

В половине 12 ночи огонь потушили.

В пожаре никто не пострадал.

Огонь тушили 12 спасателей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на обгоревшую крышу Доходного дома Чубакова неделю назад положили временную кровлю, которая совсем не спасает жителей от питерской непогоды. В среду город посетили мощные ливни и ветра, которые продолжают хозяйничать в Петербурге снова и снова. В итоге жители жалуются на затопленные и полуразрушенные квартиры. Один из пострадавших в своем Instagram наглядно показал, что происходит в доме сейчас после дождей.