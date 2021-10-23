Циклон принесет похолодание и дожди в Петербург

Циклон принесет похолодание и дожди в Петербург
Холодная погода в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В субботу. 23 октября, в Петербурге снова обещают дождливую погоду. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, синоптическая ситуация в Северной столице будет определяться тыловой частью уходящего на восток циклона.

«Он сохранит в небе над регионом плотные облачные поля, которые станут причиной кратковременных дождей, и усилит похолодание», — рассказал синоптик.

Днем в городе температура воздуха будет на уровне +5…+7 градусов.

Ветер юго-западного направления подует со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!

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