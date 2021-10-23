Высотки в Петербурге несут прибыль застройщикам, а не удобство горожанам

Специалисты отмечают, что в Северной столице сначала должна появиться схема размещения небоскребов, а уже потом начаться их строительство. Фото: pixabay.com

Специалисты отмечают, что в Северной столице сначала должна появиться схема размещения небоскребов, а уже потом начаться их строительство. Фото: pixabay.com

Комитет по градостроительству и архитектуре Северной столицы представил новую концепцию развития города: транзитно ориентированное развитие. Этот метод используют в Японии, его смысл в том, что центры развития большого города создают на периферии, возводя там высотки. Эксперты по строительству Института территориального развития уверены, что такая концепция не подходит для Петербурга. сообщает Peterburg2.

Они считают, что строительство жилых высоток в первую очередь отвечает желанию застройщиков заработать. Специалисты отмечают, что в Северной столице сначала должна появиться схема размещения небоскребов, а уже потом начаться их строительство.

Они добавляют, что в высотке удобно располагать деловые центры. Неудобство японской модели для Петербурга также в том, что в городе есть территории для застройки, в отличие от Японии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что небоскреб Лахта Центра ушел в облака.