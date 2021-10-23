Высотки в Петербурге несут прибыль застройщикам, а не удобство горожанам

Высотки в Петербурге несут прибыль застройщикам, а не удобство горожанам
Специалисты отмечают, что в Северной столице сначала должна появиться схема размещения небоскребов, а уже потом начаться их строительство. Фото: pixabay.com

Комитет по градостроительству и архитектуре Северной столицы представил новую концепцию развития города: транзитно ориентированное развитие. Этот метод используют в Японии, его смысл в том, что центры развития большого города создают на периферии, возводя там высотки. Эксперты по строительству Института территориального развития уверены, что такая концепция не подходит для Петербурга. сообщает Peterburg2.

Они считают, что строительство жилых высоток в первую очередь отвечает желанию застройщиков заработать. Специалисты отмечают, что в Северной столице сначала должна появиться схема размещения небоскребов, а уже потом начаться их строительство.

Они добавляют, что в высотке удобно располагать деловые центры. Неудобство японской модели для Петербурга также в том, что в городе есть территории для застройки, в отличие от Японии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что небоскреб Лахта Центра ушел в облака.

Институт территориального развития небоскребы новости СПб санкт-петербург японские технологиии


 

Новости партнеров
Финна привели в ужас условия в Боткинской больнице
Финна привели в ужас условия в Боткинской больнице
Возвращение из космоса испортило настроение актрисе Пересильд
Возвращение из космоса испортило настроение актрисе Пересильд
Бастрыкин поручил провести повторную экспертизу по делу о странной смерти в Ленобласти
Бастрыкин поручил провести повторную экспертизу по делу о странной смерти в Ленобласти
Врач рассказала, как пережить первый день после прививки от COVID-19
Врач рассказала, как пережить первый день после прививки от COVID-19
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Высотки в Петербурге несут прибыль застройщикам, а не удобство горожанам
При пожаре на Бурцева пострадал один человек
В Роспотребнадзоре рассказали, когда заболеваемость коронавирусом пойдет на спад
На Киевском шоссе задержан мужчина с 400 граммами кокаина
В Петергофе мужчина с ножом пытался ограбить студента
В Лужском районе пьяный водитель спровоцировал ДТП, пострадал подросток
В Гатчинском районе задержан 36-летний мужчина, ограбивший школьника
Житель Тихвина «заминировал» вокзал и стал фигурантом уголовного дела