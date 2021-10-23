На пересечении Светлановского и Луначарского не смогли разъехаться две легковушки

Инцидент произошел на пересечении проспектов Светлановского и Луначарского. Фото: vk.com/spb_today

Инцидент произошел на пересечении проспектов Светлановского и Луначарского. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 23 октября в Калининском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщают в социальных сетях очевидцы.

По словам очевидцев, инцидент произошел на пересечении проспектов Светлановского и Луначарского. Проезжую часть не смогли поделить две легковушки.

«На пересечении Светлановкого и Луначарского ДТП, Сирроко очень плохо», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информация о пострадавших уточняется. Пользователи Сети отмечают, что на этом участке часто происходят ДТП.

«Заколдованный перекрёсток, постоянно аварии», — пишет один из них в комментариях под постом.

Ранее gazeta.spb.ru писала, в Петербурге на Дальневосточном проспекте произошло ДТП с участием черного автомобиля. Очевидцы считают, что водитель ехал на красный сигнал светофора.