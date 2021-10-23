Причиной задержки электричек в Петербурге стал пережег электропровода

В массовой задержке электричек в Петербурге сегодня днем виноват пережег контактного провода и неисправность одной из частей электровоза. Как стало известно Gazeta.Spb в момент осмотра подали напряжение в контактную сеть, в результате произошел пережег провода.

Сегодня, 23 октября, около 12 часов на направлении Кушелевка — Пискаревка случился технический сбой из-за чего задержали пять поездов. В электровозе произошло отключение напряжения контактной сети. При этом сразу вывить причину остановки не удалось, но специальными методами удалось понять причину, которая крылась в неисправности подвижной скользящей части электропоезда.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что поезд остановился у пассажиров, следовавших от Парголово до Шувалово. Недалеко от станции электричка встала, машинист попросил всех покинуть вагоны.