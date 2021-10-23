Идея строительства небоскребов по японской модели в Петербурге вызвала споры экспертов

Комитет по градостроительству и архитектуре рассказал по строительстве небоскребов в Санкт-Петербурге по японской модели, именуемой TOD. В ее основе лежит формирование новых центров развития на периферии города. Однако не всем специалистам эта идея кажется хорошей идеей. Об этом рассказала Мойка 78 со ссылкой на депутата Заксобрания Бориса Вишневского.

Постройка города по транзитно-ориентированному принципу, как в Японии, по мнению некоторых специалистов не будет эффективной. Депутат Заксобрания Борис Вишневский считает, что в Санкт-Петербурге нет недостатка территории и в нем хватает бизнес-центров. По его словам «Петербург – не город небоскребов».

Транзитно-ориентировочный принцип заключается в том, что новые центры развития города создаются на периферии. На окраинах строят высотные здания, а центр обеспечивается транспортом и инфраструктурой.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Института территориального развития уверены, что концепция TOD не подходит для Петербурга. Они считают, что строительство жилых высоток в первую очередь отвечает желанию застройщиков заработать.