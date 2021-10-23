Федор Емельяненко одержал победу над Тимоти Джонсоном на «ВТБ Арене» в Москве

Федор Емельяненко одержал победу над Тимоти Джонсоном на &#171;ВТБ Арене&#187; в Москве
Федор Емельяненко одержал победу над Тимоти Джонсоном в Москве. Фото: Instagram/bellatormma

В главном поединке турнира Bellator 269, который прошел в Москве на «ВТБ Арене» российский боец смешанных боевых искусств Федор Емельяненко одержал победу над американцем Тимоти Джонсоном. Об этом сообщается в профиле Instagram американской спортивной организации Bellator MMA.

Уже в первом раунде Федор Емельяненко отправил соперника в нокаут. Соперники с самого начала поединка ввязались в размен, а уже на второй минуте Джонсон пропустил удар в подбородок, после этого Емельяненко нанес еще два хука и отправил оппонента на настил. Рефери остановил бой.

Последний раз в 2019 году россиянин победил американца Куинтона Джексона. Теперь у Федора Емельяненко 40 побед и 6 поражений в карьере.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что через 4 года в Смольном приняли решение о предоставлении в аренду территории на улице Обороны в Павловске для строительства спорткомплекса единоборств.

бой втб арена москва Россия смешанные единоборства федор емельяненко


 

Новости партнеров
Что делать, если к вам подошли полицейские, а у вас нет с собой документов
Что делать, если к вам подошли полицейские, а у вас нет с собой документов
Почему после вакцинации можно заболеть ковидом и как не подхватить вирус
Почему после вакцинации можно заболеть ковидом и как не подхватить вирус
Получивший нагоняй от Бастрыкина следователь расследовал махинации с землей под Всеволожском
Получивший нагоняй от Бастрыкина следователь расследовал махинации с землей под Всеволожском
Финна привели в ужас условия в Боткинской больнице
Финна привели в ужас условия в Боткинской больнице
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Федор Емельяненко одержал победу над Тимоти Джонсоном на «ВТБ ...
В Воронежской области возбудили уголовное дело по факту гибели более 15 ...
Идея строительства небоскребов по японской модели в Петербурге вызвала ...
«Газпром» может прекратить поставку газа в Молдавию с 1 декабря
Причиной задержки электричек в Петербурге стал пережег электропровода
Турбизнес Петербурга опасается ужесточения антиковидных мер
В Петербурге транспортная прокуратура проводит проверку по факту задержек ...
St. Petersburg Open пройдёт с заполняемостью залов на 30%