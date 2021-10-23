Федор Емельяненко одержал победу над Тимоти Джонсоном на «ВТБ Арене» в Москве

В главном поединке турнира Bellator 269, который прошел в Москве на «ВТБ Арене» российский боец смешанных боевых искусств Федор Емельяненко одержал победу над американцем Тимоти Джонсоном. Об этом сообщается в профиле Instagram американской спортивной организации Bellator MMA.

Уже в первом раунде Федор Емельяненко отправил соперника в нокаут. Соперники с самого начала поединка ввязались в размен, а уже на второй минуте Джонсон пропустил удар в подбородок, после этого Емельяненко нанес еще два хука и отправил оппонента на настил. Рефери остановил бой.

Последний раз в 2019 году россиянин победил американца Куинтона Джексона. Теперь у Федора Емельяненко 40 побед и 6 поражений в карьере.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что через 4 года в Смольном приняли решение о предоставлении в аренду территории на улице Обороны в Павловске для строительства спорткомплекса единоборств.