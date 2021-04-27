Через четыре года в Павловске построят спортивный комплекс для занятий единоборствами

Через четыре года в Павловске построят спортивный комплекс для занятий единоборствами
Комплекс планируют построить за 4 года. Фото: lenobl.ru

В Смольном приняли решение о предоставлении в аренду территории на улице Обороны в Павловске для строительства спорткомплекса единоборств.

Комплекс будет состоять из здания со спортзалом и трибунам, 2 здания со спортзалом единоборств и тренажёрнм, а ещё 3 здания спортклуба.

Часть построенных на территории зданий площадью около 600 кв. метров девелопер передаст в собственность города: там будет центр «Готов к труду и обороне». Комплекс планируют построить за 4 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что RBI построит жилой комплекс в Выборгском районе Петербурга. Девелопер RBI построит ЖК на 58 тысяч квадратов в Выборгском районе, сообщает пресс-служба застройщика. ЖК займёт 6,2 гектара земли между улицами Шостаковича и Симонова. Построят 8 домов от 15 до 23 этажей на 1,1 тысячи квартир и детский сад.

ленобласть новости СПб павловск спортивный комплекс строительство


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Повышенный риск смерти и открытый для туристов Кипр – новое о коронавирусе ...
В Петербурге судебные приставы взыскивают штрафы за выгул собак без ...
Минобороны разрешило Ленобласти строить обход Мурино через Ржевский полигон
Такси и легковая машина вылетели с Волхонского шоссе, причиной называют ...
Вакцинация на дому и рост числа госпитализаций: COVID-19 в Петербурге 27 апреля
За сутки тесты на коронавирус в Петербурге сдали почти 12 тысяч человек
Подросток пострадал в ДТП с пьяным водителем в Павловске
Вдова скульптора Романа Шустрова умерла в Петербурге