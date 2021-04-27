RBI построит жилой комплекс в Выборгском районе Петербурга

Девелопер RBI построит ЖК на 58 тысяч квадратов в Выборгском районе, сообщает пресс-служба застройщика.
ЖК займёт 6,2 гектара земли между улицами Шостаковича и Симонова. Построят 8 домов от 15 до 23 этажей на 1,1 тысячи квартир и детский сад.
В данный момент этот участок занят парковкой. Строительство стартует летом 2022 года. Здания будут готовы к 2026 году.
Известно, что RBI работает уже 28 лет.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге 21 мая пройдет всероссийская акция «На работу на велосипеде». В это день городские кафе, велосервисы и магазины станут местами для отдыха, перекуса и обслуживания велосипедов. А вечером горожан ожидают вечерние мероприятия в популярных кластерах Севкабель Порт, Никольские ряды, Футура бар, brAnch garage. Данная акция — еще одна возможность показать жителям, что велосипед может быть транспортом, а не только развлечением.