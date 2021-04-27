RBI построит жилой комплекс в Выборгском районе Петербурга

Известно, что RBI работает уже 28 лет. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Известно, что RBI работает уже 28 лет. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Девелопер RBI построит ЖК на 58 тысяч квадратов в Выборгском районе, сообщает пресс-служба застройщика.

ЖК займёт 6,2 гектара земли между улицами Шостаковича и Симонова. Построят 8 домов от 15 до 23 этажей на 1,1 тысячи квартир и детский сад.

В данный момент этот участок занят парковкой. Строительство стартует летом 2022 года. Здания будут готовы к 2026 году.

Известно, что RBI работает уже 28 лет.