В Петербурге 21 мая пройдет всероссийская акция «На работу на велосипеде»

В Петербурге 21 мая пройдет всероссийская акция &#171;На работу на велосипеде&#187;
Акция «На работу на велосипеде» проходит в России три раза в год. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге и Ленобласти 21 мая пройдет всероссийская акция «На работу на велосипеде». Принять участие в мероприятии можно бесплатно.

Акция «На работу на велосипеде» проходит в России три раза в год. Желающие пересядут на велосипед, предпочтя его привычному автомобилю, метро или автобусу.

Как рассказали в группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте», в это день городские кафе, велосервисы и магазины станут местами для отдыха, перекуса и обслуживания велосипедов. А вечером горожан ожидают вечерние мероприятия в популярных кластерах Севкабель Порт, Никольские ряды, Футура бар, brAnch garage.

Данная акция — еще одна возможность показать жителям, что велосипед может быть транспортом, а не только развлечением.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, о начале работы Северо-Западной ассоциации развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры «Пошли-Поехали».

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