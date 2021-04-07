В Петербурге учредят первую ассоциация велосипедистов и пешеходов

В Петербурге откроется первая официально зарегистрированная ассоциация велосипедистов и пешеходов. Фото: pixabay

В Петербурге откроется первая официально зарегистрированная ассоциация велосипедистов и пешеходов. Фото: pixabay

В Петербурге начнет свою работу Северо-Западная ассоциация развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры «Пошли-Поехали», это первая официально зарегистрированная ассоциация. Об этом сообщает «Peterburg2».

В Северной столице начнет работать первая официально зарегистрированная ассоциация велосипедистов и пешеходов. Так, церемония образования ассоциации состоится 8 апреля.

Данное сообщество объединит всех, кто в состоянии повлиять на создание комфортной пешеходной и велосипедной инфраструктур.

Перед участниками ассоциации стоит определенная задача. Им необходимо добиться от властей улучшения и развития велосипедной инфраструктуры, а также ее доступности и безопасности.

Организаторы уверяют, что такое решение сделает город на Неве поистине европейским.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Краснопутиловской улице в Петербурге произошло ДТП с участием двух легковых авто и велосипеда. Водителя двухколесного транспорта выбросило на газон.