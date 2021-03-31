Иномарка сбила велосипедиста после ДТП на Краснопутиловской

Иномарка сбила велосипедиста после ДТП на Краснопутиловской
Место происшествия. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На Краснопутиловской улице в Петербурге произошло ДТП с участием двух легковых авто и велосипеда. Водителя двухколесного транспорта выбросило на газон.

Авария случилась сегодня вечером, 31 марта, дома №121. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Приора и БМВ столкнулись», — написал автор записи.

В результате столкновения машин пострадал велосипедист. По словам мужчины, сбил водитель BMW. Велосипедист вылетел на газон, его транспорт сильно пострадал.

Точные причины столкновения и информация о состоянии участников выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Ольги Форш в Петербурге произошло ДТП с участием трех транспортных средств.

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