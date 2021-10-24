Федор Емельяненко одержал 40-ю победу в карьере

Для нокаута Джонсона последнему императору потребовалось всего 106 секунд. Такая быстрая победа поразила фанатов Емельяненко. Зал не уставая скандировал «Федя». Для российского бойца это стало сороковой победой. Об этом сообщает РИА «Новости».