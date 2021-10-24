Федор Емельяненко одержал 40-ю победу в карьере

Федор Емельяненко одержал 40-ю победу в карьере
Зал не уставая скандировал "Федя". Фото: скрин instagram.com/fedoremelianenkoofficia
Российский боец ММА Федор Емельяненко победил американца Тимоти Джонсоном. Бой прошел в Москве в рамка турнира Bellator.
Для нокаута Джонсона последнему императору потребовалось всего 106 секунд. Такая быстрая победа поразила фанатов Емельяненко. Зал не уставая скандировал «Федя». Для российского бойца это стало сороковой победой. Об этом сообщает РИА «Новости».
Примечательно, что Емельяненко достаточно редко выступает в России.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что международный теннисный турнир АТР250 (турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов) St. Petersburg Open состоится в Петербурге с 25 по 31 октября. Заполняемость трибун будет составлять 30%. Несмотря на не самую радостную ситуацию с коронавирусом в стране Международный теннисный турнир АТР250 St. Petersburg Open все равно состоится.
Bellator мма спорт Тимоти Джонсон федор емельяненко


 

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