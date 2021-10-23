St. Petersburg Open пройдёт с заполняемостью залов на 30%

Международный теннисный турнир АТР250 (турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов) St. Petersburg Open состоится в Петербурге с 25 по 31 октября. Заполняемость трибун будет составлять 30%. Об этом сообщает вице-губернатор города Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

Несмотря на не самую радостную ситуацию с коронавирусом в стране Международный теннисный турнир АТР250 St. Petersburg Open все равно состоится. Матчи пройдут в «Сибур Арене» и СК «Легкоатлетический манеж» с заполняемостью трибун на 30%.

«Все зрители должны будут иметь при себе QR-коды о вакцинации или перенесённом заболевании», — заявил ице-губернатор города Борис Пиотровский.

В теннисном турнире примут участие такие спортсмены, как россияне Андрей Рублев, Аслан Карацев и Карен Хачанов, канадец Денис Шаповалов, испанец Роберто Баутиста-Агут и хорват Марин Чилич.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в день проведения теннисного турнира St. Petersburg Open на Крестовском острове ограничат движение транспорта на нескольких улицах Петербурга. На Теннисной аллее введут одностороннее движение в направлении от Центральной аллеи к Южной дороге.