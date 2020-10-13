Теннисный турнир St. Petersburg Open ограничит движение у «Сибур Арены»

Теннисный турнир St. Petersburg Open ограничит движение у &#171;Сибур Арены&#187;
"Сибур Арена" в Петербурге. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В день проведения теннисного турнира St. Petersburg Open на Крестовском острове ограничат движение транспорта на нескольких улицах.

Об этом сообщили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга (КРТИ). Теннисный турнир будет проводиться в субботу, 17 октября. В связи с этим с 00.00 до 24.00 на Теннисной аллее введут одностороннее движение в направлении от Центральной аллеи к Южной дороге.

Кроме того, в период с 14 по 18 октября водителям запретят останавливаться на Футбольной аллее у «Сибур Арены» и на участке Центральной аллеи от Футбольной аллеи до Теннисной.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ГАТИ рассказали о грядущих ограничениях дорожного движения. В нескольких районах Северной столицы ограничат движение транспорта в связи с проведением таких работ, как прокладка газопровода и канализации, а также ремонтных работ.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
st. petersburg open крестовский остров новости спб ограничение движения сибур арена теннисный турнир


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стала известна стоимость покупки 25% «Первого канала»
Следствие требует заключить под стражу студента, насмерть сбившего мать ...
В Петербурге посадят фигурантов дела о разбойных нападениях на стройки
Коронавирус унес жизни 34 петербуржцев
В Петербурге самая высокая смертность от коронавируса среди городов России
Подозреваемый в убийстве трех человек в Нижегородской области найден мертвым
Петербург на втором месте по приросту заболевших: 557 человек за сутки
Проект строительства ветки метро до Пулково разработают к 2022 году