Теннисный турнир St. Petersburg Open ограничит движение у «Сибур Арены»

В день проведения теннисного турнира St. Petersburg Open на Крестовском острове ограничат движение транспорта на нескольких улицах.

Об этом сообщили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга (КРТИ). Теннисный турнир будет проводиться в субботу, 17 октября. В связи с этим с 00.00 до 24.00 на Теннисной аллее введут одностороннее движение в направлении от Центральной аллеи к Южной дороге.

Кроме того, в период с 14 по 18 октября водителям запретят останавливаться на Футбольной аллее у «Сибур Арены» и на участке Центральной аллеи от Футбольной аллеи до Теннисной.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ГАТИ рассказали о грядущих ограничениях дорожного движения. В нескольких районах Северной столицы ограничат движение транспорта в связи с проведением таких работ, как прокладка газопровода и канализации, а также ремонтных работ.