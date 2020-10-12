В ГАТИ рассказали о грядущих ограничениях дорожного движения

Уже с завтрашнего дня, 13 октября, в нескольких районах Северной столицы ограничат движение транспорта в связи с проведением таких работ, как прокладка газопровода и канализации, а также ремонтных работ.

Так, с 13 по 19 октября будет ограничено движение от дома 77/28 литера А по улице Седова до бульвара Красных Зорь и по бульвару Красных Зорь от улицы Седова до дома 1 литера А по бульвару Красных Зорь. Затем с 20 октября по 2 ноября будет запрещен проезд по бульвару Красных Зорь от улицы Бабушкина до улицы Седова и по улице Седова возле улицы Полярников.

Кроме того, с 14 по 21 октября будет затруднено движение по боковому проезду Петергофского шоссе возле дома №36 строение 1 по улице Доблести в Красносельском районе Петербурга. С 15 октября до 2 декабря поэтапно будут ограничивать и закрывать проезд транспорта по улице Стойкости на участке от проспекта Маршала Жукова до улицы Солдата Корузна.

Также с 15 октября по 15 декабря частично закроют движение по Ириновскому проспекту от Бокситогорской до Передовиков, а также по проспекту Солидарности от улицы Коллонтай до улицы Лопатина. С 18 октября по 10 ноября будет осложнен проезд на перекрестке проспекта Солидарности и улицы Подвойского.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что до 23 октября в тоннеле Кронштадтской дамбы идет ремонт, что затрудняет проезд.