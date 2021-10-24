Роспотребнадзор посоветовал оставаться дома на время нерабочих дней

Роспотребнадзор посоветовал оставаться дома на время нерабочих дней
При необходимости передвигаться по городу лучше использовать личный автомобиль или такси. Фото: pexels.com

Роспотребнадзор порекомендовал оставаться дома и отказаться поездок на время нерабочих дней из-за коронавирусной ситуации в России.

Тем, кому нужно пользоваться транспортом общего пользования и контактировать с людьми, напомнили, что нужно пользоваться масками и антисептиками и по возможности избегать мест массового скопления людей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Там же посоветовали ограничить личные контакты, по возможности пользоваться доставкой. Общаться с родственниками, друзьями лучше по телефону или интернету. При необходимости передвигаться по городу лучше использовать личный автомобиль или такси.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что госпитализированный с коронавирусом актер Валерий Гаркалин снова введен в кому. Его состояние ухудшилось, по информации от РЕН ТВ, у актера начался сепсис.

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